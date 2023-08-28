Впервые с 1994 года Украина и Польша подписали соглашение о развитии железной дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Впервые с 1994 года Украина и Польша подписали новое содержательное соглашение о развитии железнодорожного сообщения для увеличения экспортно-импортного потенциала, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Польская и украинская железные дороги договорились о совместной работе по развитию пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок между странами для увеличения экспортно-импортного потенциала. Это первое с 1994 года соглашение такого уровня между железными дорогами двух стран.
Соответствующее соглашение между польским оператором «Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna» (PKP S.A.) и АО «Укрзализныця» подписано 28 августа 2023 года.
«Делаем очередной важный шаг к укреплению партнерства и развитию железнодорожных перевозок между Украиной и Польшей. Вместе мы продолжим развивать приграничную инфраструктуру и увеличивать пассажиро- и грузооборот между нашими странами, что в итоге будет иметь положительный эффект для наших железных дорог и национальных экономик Украины и Польши», - сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек НАТО провел разговор с Дудой: "Польша подает пример в поддержке Украины"
Так, в соответствии с положениями соглашения PKP S.A. проработает меры для заключения отдельных соглашений с АО «Укрзализныця» в сфере управления железнодорожной инфраструктурой, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок. Также с целью разработки проектов отдельных соглашений стороны создадут совместные рабочие группы.
Одним из принципов соглашения является обеспечение сторонами безопасных и бесперебойных перевозок пассажиров и грузов.
Кроме того, стороны договорились, что перегрузка грузов в вагоны другой ширины колеи или перестановка вагонов на тележки другой ширины колеи осуществляется не только принимающим перевозчиком на пограничной станции, находящейся на территории его государства, но и, при условии согласования, такие операции могут осуществляться перевозчиком, сдающим груз, на пограничной станции, находящейся на его территории.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дружба и братство - самое большое богатство": Украина и Польша выпустили совместные памятные монеты
Обслуживание же поездов локомотивной тягой между пограничными станциями для грузового сообщения в обоих направлениях будет осуществляться локомотивами и локомотивными бригадами АО «Укрзализныця» и компании PKP S.A. с соблюдением паритета 50/50.
Дополнение
На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла решение, которое упростит контрольные процедуры при грузовых железнодорожных перевозках между Украиной и Республикой Молдова, что позволит сократить время грузовых поездов в движении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начинаем строительство моста через Днестр - Шмыгаль