Впервые с 1994 года Украина и Польша подписали соглашение о развитии железной дороги

ukru
19:26 • 10244 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 55742 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 100878 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 101800 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 89343 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84662 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108067 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130581 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166595 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 197994 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 34963 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 106858 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 101755 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 98487 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 29081 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166596 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 197995 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140620 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147261 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183872 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 29081 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 98487 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119173 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154962 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161903 просмотра
Актуальное
Впервые с 1994 года Украина и Польша подписали соглашение о развитии железной дороги

Впервые с 1994 года Украина и Польша подписали соглашение о развитии железной дороги

Киев • УНН

 • 826595 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Впервые с 1994 года Украина и Польша подписали новое содержательное соглашение о развитии железнодорожного сообщения для увеличения экспортно-импортного потенциала, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

Польская и украинская железные дороги договорились о совместной работе по развитию пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок между странами для увеличения экспортно-импортного потенциала. Это первое с 1994 года соглашение такого уровня между железными дорогами двух стран. 

Соответствующее соглашение между польским оператором «Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna» (PKP S.A.) и АО «Укрзализныця» подписано 28 августа 2023 года.

«Делаем очередной важный шаг к укреплению партнерства и развитию железнодорожных перевозок между Украиной и Польшей. Вместе мы продолжим развивать приграничную инфраструктуру и увеличивать пассажиро- и грузооборот между нашими странами, что в итоге будет иметь положительный эффект для наших железных дорог и национальных экономик Украины и Польши», - сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек НАТО провел разговор с Дудой: "Польша подает пример в поддержке Украины"

Так, в соответствии с положениями соглашения PKP S.A. проработает меры для заключения отдельных соглашений с АО «Укрзализныця» в сфере управления железнодорожной инфраструктурой, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок. Также с целью разработки проектов отдельных соглашений стороны создадут совместные рабочие группы.

Одним из принципов соглашения является обеспечение сторонами безопасных и бесперебойных перевозок пассажиров и грузов.

Кроме того, стороны договорились, что перегрузка грузов в вагоны другой ширины колеи или перестановка вагонов на тележки другой ширины колеи осуществляется не только принимающим перевозчиком на пограничной станции, находящейся на территории его государства, но и, при условии согласования, такие операции могут осуществляться перевозчиком, сдающим груз, на пограничной станции, находящейся на его территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дружба и братство - самое большое богатство": Украина и Польша выпустили совместные памятные монеты

Обслуживание же поездов локомотивной тягой между пограничными станциями для грузового сообщения в обоих направлениях будет осуществляться локомотивами и локомотивными бригадами АО «Укрзализныця» и компании PKP S.A. с соблюдением паритета 50/50.

Дополнение

На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла решение, которое упростит контрольные процедуры при грузовых железнодорожных перевозках между Украиной и Республикой Молдова, что позволит сократить время грузовых поездов в движении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начинаем строительство моста через Днестр - Шмыгаль

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы