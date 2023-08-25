Починаємо будівництво мосту через Дністер - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що починається будівництво мосту через Дністер. Міст буде побудовано на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова). Про це він повідомив під час засідання уряду, передає УНН.
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«З прем’єром Молдови детально проговорили питання логістики та співпраці на кордоні. Це важливо в умовах спроб росії заблокувати “зерновий коридор” в Чорному морі. Починаємо будівництво мосту через Дністер, розширюємо спроможність прикордонних пунктів пропуску», - повідомив Шмигаль.
Він зазначив, що Україна пропонує всім сусідам на західному кордоні запускати спільний контроль на митницях.
«Це пришвидшить та спростить логістику, а також допоможе зменшити ризики зловживань», - додав Шмигаль.
Доповнення
12 червня Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер на спільному кордоні. Новий міст буде побудовано на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова).
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону щодо ратифікації міжурядової угоди з Молдовою про будівництво мосту через річку Дністер.