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Начинаем строительство моста через Днестр - Шмыгаль

Начинаем строительство моста через Днестр - Шмыгаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Премьєр-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что начинается строительство моста через Днестр. Мост будет построен на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) – Косеуц (Молдова). Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«С премьером Молдовы детально проговорили вопросы логистики и сотрудничества на границе. Это важно в условиях попыток россии заблокировать “зерновой коридор” в Черном море. Начинаем строительство моста через Днестр, расширяем пропускную способность пограничных пунктов пропуска», - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что Украина предлагает всем соседям на западной границе запускать совместный контроль на таможнях.

«Это ускорит и упростит логистику, а также поможет уменьшить риски злоупотреблений», - добавил Шмыгаль.

Дополнение

12 июня Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на общей границе. Новый мост будет построен на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) – Косеуц (Молдова).

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о ратификации межправительственного соглашения с Молдовой о строительстве моста через реку Днестр.

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