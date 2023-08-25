Начинаем строительство моста через Днестр - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Премьєр-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что начинается строительство моста через Днестр. Мост будет построен на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) – Косеуц (Молдова). Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает УНН.
Цитата
«С премьером Молдовы детально проговорили вопросы логистики и сотрудничества на границе. Это важно в условиях попыток россии заблокировать “зерновой коридор” в Черном море. Начинаем строительство моста через Днестр, расширяем пропускную способность пограничных пунктов пропуска», - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что Украина предлагает всем соседям на западной границе запускать совместный контроль на таможнях.
«Это ускорит и упростит логистику, а также поможет уменьшить риски злоупотреблений», - добавил Шмыгаль.
Дополнение
12 июня Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на общей границе. Новый мост будет построен на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) – Косеуц (Молдова).
Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о ратификации межправительственного соглашения с Молдовой о строительстве моста через реку Днестр.