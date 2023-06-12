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"Ключова ланка транспортного коридору": Україна та Молдова домовилися побудувати міст через Дністер

Київ • УНН

 • 1067868 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер спільному кордоні. Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.

"Ключова ланка транспортного коридору": Україна та Молдова домовилися побудувати міст через Дністер

Деталі

"Новий міст буде побудовано на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова)", - ідеться у повідомленні.

Угоду про будівництво мосту підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

"Сьогоднішнє підписання Угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році Президентами України та Молдови. Повномасштабне вторгнення внесло корективи в реалізацію проекту, але критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проект Ямпільського мосту безальтернативним", - заявив Олександр Кубраков.

За його словами, міст "стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом". "Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я", - зазначили у міністерстві.

Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін.
Проект мосту також враховує стандарти безбар’єрності, зокрема передбачено влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

Доповнення

Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході «Ямпіль – Косеуць», яка не працює впродовж кількох років. Також міст, як очікується, дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску «Могилів-Подільський – Отач», через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

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