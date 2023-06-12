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"Ключевое звено транспортного коридора": Украина и Молдова договорились построить мост через Днестр

Киев • УНН

 • 1067868 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на общей границе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

"Ключевое звено транспортного коридора": Украина и Молдова договорились построить мост через Днестр

Детали

"Новый мост будет построен на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) – Косеуц (Молдова)", - говорится в сообщении.

Соглашение о строительстве моста подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.

«Сегодняшнее подписание соглашения является практическим продолжением договоренностей, достигнутых в 2021 году Президентами Украины и Молдовы. Полномасштабное вторжение внесло коррективы в реализацию проекта, но критическая необходимость развития альтернативных логистических путей делает проект Ямпольского моста безальтернативным”, - заявил Александр Кубраков.

По его словам, мост "станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом". "Кроме этого, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья", - указали в министерстве.

Общая длина моста составляет более 1400 метров. Искусственное сооружение будет иметь 2 полосы движения с тротуарами с обеих сторон.

Проект моста также учитывает стандарты безбарьерности, в частности предусмотрено устройство тротуаров с понижением уровня бортового камня в пределах пешеходных переходов. Для ориентирования лиц с нарушением зрения предусмотрены предупредительные тактильные полосы.

Дополнение

Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе «Ямполь – Косеуц», которая не работает на протяжении нескольких лет. Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска «Могилев-Подольский – Отач», через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.

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