Між Україною та Молдовою спростили процедуру перетину кордону для вантажних поїздів - Мінінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Рада сьогодні затвердила зміни до угоди між урядами Молдови та України, які покликані спростити, прискорити процедуру та збільшити пропускну спроможність перетину кордону для вантажних поїздів, передає УНН з посиланням на Facebook Мінінфраструктури.
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Сьогодні, 24 серпня, Верховна Рада України ратифікувала внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту.
Ухвалені зміни дозволять здійснювати транзитні перевезення на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова), без тридобової зупинки у Рені. Це стосуватиметься рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які прямують зі станцій Республіки Молдова та України або транзитом через їх території в напрямку молдовського Джурджулешти та румунського Галац-Ларга.
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"Ці зміни дають можливість значно прискорити та збільшити залізничні вантажоперевезення між Україною та Молдовою, а також суттєво підвищити експортний потенціал портів Дунайського кластеру. Разом із цим, ми зосереджуємо зусилля над відновленням та розвитком інфраструктури морських портів Ізмаїл та Рені для розширення номенклатури вантажів.
Робота над змінами до логістики тривала рік у тісній продуктивній співпраці із нашими молдовськими колегами. Результати демонструють, що спільно ми спроможні ефективно покращувати логістику та інфраструктур», - зазначив віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Александр Кубраков.
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Ухвалені зміни також сприятимуть збільшенню пропускної спроможності пунктів пропуску Фрікацей–Етулія та Рені–Джурджулешти.
Доповнення
Наприкінці липня філія «Центр транспортної логістики» АТ Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia та Молдовський залізничний оператор Calea Ferată din Moldova (CFM) уклали договір, завдяки якому «Укрзалізниця» зможе надавати послуги з організації перевезень вантажів транзитом територією Молдови в усіх напрямках.
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