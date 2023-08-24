Україна і Молдова прискорять інтеграцію з європейським ринком електроенергії

Деталі

Зазначається, що зустріч важлива для зміцнення енергетичної безпеки регіону. Зокрема, Герман Галущенко наголосив на важливості завершення процесів інтеграції електроенергетичних ринків України та Молдови з ринками ЄС.

Цитата

«Розширення можливостей для транскордонного обміну електроенергією з європейськими країнами дозволить підвищити безпеку та надійність електропостачання. І ми розраховуємо на підтримку Молдови у просуванні цього питання на рівні ENTSO-E. Збільшення пропускних спроможностей для імпорту/експорту електроенергії посилить нашу спільну енергетичну безпеку», — зазначив Галущенко.

Доповнення

Герман Галущенко також підкреслив, що Україна цінує співпрацю з Молдовою у сфері зберігання газу і зацікавлена у її розширенні. Він нагадав, що українські ПСГ пройшли сертифікацію за європейськими правилами і готові надавати свої потужності міжнародним партнерам для зберігання блакитного палива на взаємовигідних умовах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія завдала збитків українській енергосистемі приблизно на 11 мільярдів доларів - Галущенко