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Украина и Молдова ускорят интеграцию с европейским рынком электроэнергии

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КИЕВ.24 августа. УНН. Состоялась встреча министров энергетики Украины Германа Галущенко и министра энергетики Республики Молдова Виктора Парликова в Киеве. Стороны обсудили направления сотрудничества в энергетике, отметив важность углубления сотрудничества в газовой отрасли и электроэнергетической сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что встреча важна для укрепления энергетической безопасности региона. В частности, Герман Галущенко отметил важность завершения процессов интеграции электроэнергетических рынков Украины и Молдовы с рынками ЕС.

Цитата

«Расширение возможностей для трансграничного обмена электроэнергией с европейскими странами позволит повысить безопасность и надежность электроснабжения. И мы рассчитываем на поддержку Молдовы в продвижении этого вопроса на уровне ENTSO-E. Увеличение пропускных возможностей для импорта/экспорта электроэнергии усилит нашу общую энергетическую безопасность», — отметил Галущенко.

Дополнение

Герман Галущенко также подчеркнул, что Украина ценит сотрудничество с Молдовой в сфере хранения газа и заинтересована в его расширении. Он напомнил, что украинские ПХГ прошли сертификацию по европейским правилам и готовы предоставлять свои мощности международным партнерам для хранения голубого топлива на взаимовыгодных условиях.

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