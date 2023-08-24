Украина и Молдова ускорят интеграцию с европейским рынком электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. Состоялась встреча министров энергетики Украины Германа Галущенко и министра энергетики Республики Молдова Виктора Парликова в Киеве. Стороны обсудили направления сотрудничества в энергетике, отметив важность углубления сотрудничества в газовой отрасли и электроэнергетической сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины, передает УНН.
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Отмечается, что встреча важна для укрепления энергетической безопасности региона. В частности, Герман Галущенко отметил важность завершения процессов интеграции электроэнергетических рынков Украины и Молдовы с рынками ЕС.
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«Расширение возможностей для трансграничного обмена электроэнергией с европейскими странами позволит повысить безопасность и надежность электроснабжения. И мы рассчитываем на поддержку Молдовы в продвижении этого вопроса на уровне ENTSO-E. Увеличение пропускных возможностей для импорта/экспорта электроэнергии усилит нашу общую энергетическую безопасность», — отметил Галущенко.
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Герман Галущенко также подчеркнул, что Украина ценит сотрудничество с Молдовой в сфере хранения газа и заинтересована в его расширении. Он напомнил, что украинские ПХГ прошли сертификацию по европейским правилам и готовы предоставлять свои мощности международным партнерам для хранения голубого топлива на взаимовыгодных условиях.
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