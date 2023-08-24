Между Украиной и Молдовой упростили процедуру пересечения границы для грузовых поездов - Мининфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Рада сегодня утвердила изменения в соглашение между правительствами Молдовы и Украины, которые призваны упростить, ускорить процедуру и увеличить пропускную способность пересечения границы для грузовых поездов, передает УНН со ссылкой на Facebook Мининфраструктуры.
Детали
Сегодня, 24 августа, Верховная Рада Украины ратифицировала внесение изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта.
Принятые изменения позволят осуществлять транзитные перевозки на участке Этулия (Молдова) – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова), без трехсуточной остановки в Рени. Это будет касаться подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Республики Молдова и Украины или транзитом через их территории в направлении молдавского Джурджулешты и румынского Галац-Ларга.
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"Эти изменения дают возможность значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера. Вместе с этим, мы сосредотачиваем усилия над восстановлением и развитием инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов.
Работа над изменениями в логистике продолжалась год в тесном продуктивном сотрудничестве с нашими молдавскими коллегами. Результаты показывают, что совместно мы способны эффективно улучшать логистику и инфраструктуру», - отметил вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
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Принятые изменения также будут способствовать увеличению пропускной способности пунктов пропуска Фрикацей–Этулия и Рени–Джурджулешты.
Дополнение
В конце июля филиал «Центр транспортной логистики» АО Укрзализныця - Ukrzaliznytsia и Молдавский железнодорожный оператор Calea Ferată din Moldova (CFM) заключили договор, благодаря которому «Укрзализныця» сможет предоставлять услуги по организации перевозок грузов транзитом по территории Молдовы во всех направлениях.
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