Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Молдови: говорили про транзит українського продовольства
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, що провів зустріч з прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном, де сторони обговорили транзит українського продовольства та розбудову інфраструктури, пише УНН.
Цитата
“Разом із Прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном обговорили питання розвитку транзиту українського продовольства територією Молдови та розбудови відповідної інфраструктури. Інтеграція України й Молдови у Європейський Союз є спільною метою для наших країн”, - написав Зеленський у соцмережах.
За його словами, лідери держав домовилися про координацію зусиль на шляху до інтеграції в ЄС.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що прем’єр-міністри України та Молдови домовились розвивати спільний контроль на державному кордоні, а також обговорили логістику в умовах блокування росією «зернового коридору» та співпрацю у євроінтеграції