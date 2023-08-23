Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Молдови: говорили про транзит українського продовольства

Цитата

“Разом із Прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном обговорили питання розвитку транзиту українського продовольства територією Молдови та розбудови відповідної інфраструктури. Інтеграція України й Молдови у Європейський Союз є спільною метою для наших країн”, - написав Зеленський у соцмережах.

За його словами, лідери держав домовилися про координацію зусиль на шляху до інтеграції в ЄС.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що прем’єр-міністри України та Молдови домовились розвивати спільний контроль на державному кордоні, а також обговорили логістику в умовах блокування росією «зернового коридору» та співпрацю у євроінтеграції