Зеленский встретился с премьер-министром Молдовы: говорили о транзите украинского продовольствия

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“Вместе с Премьер-министром Молдовы Дорином Речаном обсудили вопросы развития транзита украинского продовольствия по территории Молдовы и развития соответствующей инфраструктуры. Интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью для наших стран”, - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, лидеры государств договорились о координации усилий на пути к интеграции в ЕС.

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Ранее УНН сообщал, что премьер-министры Украины и Молдовы договорились развивать совместный контроль на государственной границе, а также обсудили логистику в условиях блокирования россией «зернового коридора» и сотрудничество в евроинтеграции