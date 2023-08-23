Зеленский встретился с премьер-министром Молдовы: говорили о транзите украинского продовольствия
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, что провел встречу с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном, где стороны обсудили транзит украинского продовольствия и развитие инфраструктуры, пишет УНН.
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“Вместе с Премьер-министром Молдовы Дорином Речаном обсудили вопросы развития транзита украинского продовольствия по территории Молдовы и развития соответствующей инфраструктуры. Интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью для наших стран”, - написал Зеленский в соцсетях.
По его словам, лидеры государств договорились о координации усилий на пути к интеграции в ЕС.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что премьер-министры Украины и Молдовы договорились развивать совместный контроль на государственной границе, а также обсудили логистику в условиях блокирования россией «зернового коридора» и сотрудничество в евроинтеграции