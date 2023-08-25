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Генсек НАТО провів розмову з Дудою: "Польща подає приклад у підтримці України"

Київ • УНН

 • 720501 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він відзначив, що Варшава подає приклад у підтримці України, пише УНН з посилання на сторінку Генсека Альянсу в Х.

Цитата

"Гарна розмова з президентом Анджеєм Дудою. Я подякував йому за численні внески Польщі в НАТО і за допомогу в успішному проведенні нашого історичного Вільнюського саміту. Польща також подає приклад у підтримці України, і ми продовжуватимемо підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно", - написав Столтенберг.

Нагадаємо

Президент Зеленський провів телефонну розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою на День Незалежності, 24 серпня, відзначивши, що йому завжди приємні розмови з Дудою. Зеленський подякував президенту Польщі за вітання.

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