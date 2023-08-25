Генсек НАТО провел разговор с Дудой: "Польша подает пример в поддержке Украины"

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"Хороший разговор с президентом Анджеем Дудой. Я поблагодарил его за многочисленные взносы Польши в НАТО и за помощь в успешном проведении нашего исторического Вильнюсского саммита. Польша также подает пример в поддержке Украины, и мы будем продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется", - написал Столтенберг.

Напомним

Президент Зеленский провел телефонный разговор с лидером Польши Анджеем Дудой на День Независимости, 24 августа, отметив, что ему всегда приятны разговоры с Дудой. Зеленский поблагодарил президента Польши за поздравления.