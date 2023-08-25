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Дуда привітав Зеленського телефоном із Днем незалежності

Дуда привітав Зеленського телефоном із Днем незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент Зеленський провів телефонну розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою на День Незалежності, відзначивши, що йому завжди приємні розмови з Дудою. Зеленський подякував президенту Польщі за вітання, передає УНН.

Цитата

"У 1991 році Польща визнала нашу незалежність одразу після референдуму. Вона була лідером тоді й залишається лідером зараз. Я щиро вдячний польському народу за всю підтримку", – зазначив він.

Анджей Дуда опублікував заяву до Дня незалежності України, наголосивши, що зараз це свято вкрай символічне.

Цитата

"Російська агресія – це випробування для демократичних країн вільного світу. Якщо вони допоможуть Україні захиститися і зберегти незалежність, свобода і міжнародне право візьмуть гору. Якщо Україна впаде у темінь російської окупації, переможе насильство і зло. Польща завжди була на боці свободи і незалежності. Польща – на боці вільної і незалежної України", – заявив Дуда.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЗеленський і Трюдо поспілкувалися телефоном і висловили сподівання зустрітися найближчим часом

Ukraine's Independence Day has a particularly symbolic dimension today. Russian aggression is a credibility test for the democratic states of the free world. If they help Ukraine defend itself and remain independent, freedom and international law will prevail. If Ukraine drowns…

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 24, 2023

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