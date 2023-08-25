Зеленський і Трюдо поспілкувалися телефоном і висловили сподівання зустрітися найближчим часом

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За словами Зеленського, Канада була однією з перших, хто визнав незалежність України, і продовжує бути серед лідерів підтримки в ці важкі часи.

Трюдо запевнив, що Канада завжди підтримуватиме Україну, скільки б часу на це не знадобилося.

Зеленський, у свою чергу, зазначив, що наші країни є близькими друзями та сильними партнерами, і з 1991 року, і у ці важкі часи ми продовжуємо бути разом.

Президент Зеленський також наголосив, що розраховує на зустріч із Трюдо найближчим часом. Той відповів, що також з нетерпінням чекає на зустріч із Зеленським. Він висловив жаль, що Зеленського не буде на саміті G20, але запевнив, що усі країни говоритимуть про Україну на цій зустрічі і шукатимуть шляхи подальшої підтримки українського народу.

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