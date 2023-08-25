Зеленский и Трюдо пообщались по телефону и выразили надежду встретиться в ближайшее время

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По словам Зеленского, Канада была одной из первых, кто признал независимость Украины, и продолжает быть среди лидеров поддержки в эти трудные времена.

Трюдо заверил, что Канада всегда будет поддерживать Украину, сколько бы времени на это ни понадобилось.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что наши страны являются близкими друзьями и сильными партнерами, и с 1991 года, и в эти трудные времена мы продолжаем быть вместе.

Президент Зеленский также отметил, что рассчитывает на встречу с Трюдо в ближайшее время. Тот ответил, что также с нетерпением ждет встречи с Зеленским. Он выразил сожаление, что Зеленского не будет на саммите G20, но заверил, что все страны будут говорить об Украине на этой встрече и искать пути дальнейшей поддержки украинского народа.

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