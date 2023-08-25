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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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13 марта, 13:47 • 101760 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 102578 просмотра

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13 марта, 13:25 • 92378 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 86000 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108350 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Дуда поздравил Зеленского по телефону с Днем Независимости

Дуда поздравил Зеленского по телефону с Днем Независимости

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Зеленский провел телефонный разговор с лидером Польши Анджеем Дудой на День Независимости, отметив, что ему всегда приятны разговоры с Дудой. Зеленский поблагодарил президента Польши за поздравления, передает УНН.

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"В 1991 году Польша признала нашу независимость сразу после референдума. Она была лидером тогда и остается лидером сейчас. Я искренне благодарен польскому народу за всю поддержку", – отметил он.

Анджей Дуда опубликовал заявление ко Дню независимости Украины, подчеркнув, что сейчас этот праздник крайне символичен.

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"Российская агрессия – это испытание для демократических стран свободного мира. Если они помогут Украине защититься и сохранить независимость, свобода и международное право возьмут верх. Если Украина упадет во тьму российской оккупации, победит насилие и зло. Польша всегда была на стороне свободы и независимости. Польша – на стороне свободной и независимой Украины", – заявил Дуда.

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Ukraine's Independence Day has a particularly symbolic dimension today. Russian aggression is a credibility test for the democratic states of the free world. If they help Ukraine defend itself and remain independent, freedom and international law will prevail. If Ukraine drowns…

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 24, 2023

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