Дуда поздравил Зеленского по телефону с Днем Независимости

"В 1991 году Польша признала нашу независимость сразу после референдума. Она была лидером тогда и остается лидером сейчас. Я искренне благодарен польскому народу за всю поддержку", – отметил он.

Анджей Дуда опубликовал заявление ко Дню независимости Украины, подчеркнув, что сейчас этот праздник крайне символичен.

"Российская агрессия – это испытание для демократических стран свободного мира. Если они помогут Украине защититься и сохранить независимость, свобода и международное право возьмут верх. Если Украина упадет во тьму российской оккупации, победит насилие и зло. Польша всегда была на стороне свободы и независимости. Польша – на стороне свободной и независимой Украины", – заявил Дуда.

Ukraine's Independence Day has a particularly symbolic dimension today. Russian aggression is a credibility test for the democratic states of the free world. If they help Ukraine defend itself and remain independent, freedom and international law will prevail. If Ukraine drowns…

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 24, 2023