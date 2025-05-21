Захватчики попали авиабомбой в жилой дом в Харьковской области: пострадали два человека
Киев • УНН
В Купянске-Узловом две женщины пострадали от попадания авиабомбы в жилой дом. Разрушен подъезд и повреждены соседние здания.
Разрушен подъезд трехэтажного дома, многоквартирные дома и частный сектор. Передает УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Детали
В результате попадания авиабомбы в многоквартирный жилой дом в поселке Купянск-Узловой на Харьковщине, пострадали две женщины в возрасте 70 и 66 лет. Поврежден подъезд трехэтажного дома, разрушениям подверглись также соседние многоквартирные дома и частный сектор.
Проверяется информация обо всех пострадавших гражданах, полиция документирует последствия авиационного удара.
По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним
7 мая оккупанты атаковали Константиновку авиабомбой ФАБ-250, ранив четырех человек.
российские войска массированно обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую громады.