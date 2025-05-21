Захватчики попали авиабомбой в жилой дом в Харьковской области: пострадали два человека

Разрушен подъезд трехэтажного дома, многоквартирные дома и частный сектор. Передает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Детали

В результате попадания авиабомбы в многоквартирный жилой дом в поселке Купянск-Узловой на Харьковщине, пострадали две женщины в возрасте 70 и 66 лет. Поврежден подъезд трехэтажного дома, разрушениям подверглись также соседние многоквартирные дома и частный сектор.

Проверяется информация обо всех пострадавших гражданах, полиция документирует последствия авиационного удара.

По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

7 мая оккупанты атаковали Константиновку авиабомбой ФАБ-250, ранив четырех человек.

российские войска массированно обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую громады.