Захватчики попали авиабомбой в жилой дом в Харьковской области: пострадали два человека

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
11:37 • 970 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
09:43 • 12446 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
09:21 • 25875 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
06:00 • 35790 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 103478 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 75306 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 116307 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 222573 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 86788 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 188923 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
31%
747мм
Популярные новости

россияне под утро массированно атаковали Сумы "шахедами": последствия ударов

21 мая, 02:49 • 46261 просмотра

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

06:43 • 39333 просмотра

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

07:01 • 58265 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

07:20 • 57613 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 17193 просмотра
публикации

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 103478 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 133053 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 222573 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 188923 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 252783 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Урсула фон дер Ляйен

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Харьковская область

Польша

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 17909 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

07:20 • 58297 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 141247 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 105090 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 99058 просмотра
Актуальное

FAB-250

Эль-Паис

9К720 Искандер

Х-47М2 "Кинжал"

YouTube

Захватчики попали авиабомбой в жилой дом в Харьковской области: пострадали два человека

Киев • УНН

 • 160 просмотра

В Купянске-Узловом две женщины пострадали от попадания авиабомбы в жилой дом. Разрушен подъезд и повреждены соседние здания.

Захватчики попали авиабомбой в жилой дом в Харьковской области: пострадали два человека

Разрушен подъезд трехэтажного дома, многоквартирные дома и частный сектор. Передает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Детали

В результате попадания авиабомбы в многоквартирный жилой дом в поселке Купянск-Узловой на Харьковщине, пострадали две женщины в возрасте 70 и 66 лет. Поврежден подъезд трехэтажного дома, разрушениям подверглись также соседние многоквартирные дома и частный сектор. 

Проверяется информация обо всех пострадавших гражданах, полиция документирует последствия авиационного удара.

По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

7 мая оккупанты атаковали Константиновку авиабомбой ФАБ-250, ранив четырех человек.

российские войска массированно обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую громады

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Харьковская область
FAB-250
Brent
$65.89
Bitcoin
$106,336.80
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$37.56
Золото
$3,314.39
Ethereum
$2,531.15