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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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The Guardian

Загарбники влучили авіабомбою у житловий будинок на Харківщині: постраждали двоє людей

Київ • УНН

 • 172 перегляди

У Куп'янську-Вузловому дві жінки постраждали від влучання авіабомби в житловий будинок. Зруйновано під'їзд і пошкоджено сусідні будівлі.

Загарбники влучили авіабомбою у житловий будинок на Харківщині: постраждали двоє людей

Зруйновано під’їзд триповерхового будинку, багатоквартирні будинки і приватний сектор. Передає УНН із посиланням на Національну поліцію.

Деталі

Внаслідок влучання авіабомби у багатоквартирний житловий будинок в селищі Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, постраждали дві жінки віком 70 та 66 років. Пошкоджено під’їзд триповерхового будинку, руйнувань зазнали також сусідні багатоквартирні будинки та приватний сектор. 

Перевіряється інформація про всіх постраждалих громадян, поліція документує наслідки авіаційного удару.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

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