Загарбники влучили авіабомбою у житловий будинок на Харківщині: постраждали двоє людей

Зруйновано під’їзд триповерхового будинку, багатоквартирні будинки і приватний сектор. Передає УНН із посиланням на Національну поліцію.

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Внаслідок влучання авіабомби у багатоквартирний житловий будинок в селищі Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, постраждали дві жінки віком 70 та 66 років. Пошкоджено під’їзд триповерхового будинку, руйнувань зазнали також сусідні багатоквартирні будинки та приватний сектор.

Перевіряється інформація про всіх постраждалих громадян, поліція документує наслідки авіаційного удару.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

7 травня окупанти атакували Костянтинівку авіабомбою ФАБ-250, поранивши чотирьох людей.

російські війська масовано обстріляли Білопільську та Ворожбянську громади.