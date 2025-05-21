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Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации

Киев • УНН

 • 12778 просмотра

На территории Белоцерковской ТЭЦ загорелась недействующая градирня. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших людей, причины возгорания устанавливаются.

Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации

ГСЧС Украины показали кадры ликвидации пожара недействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ в Киевской области, где погибли два человека, передает УНН.

Спасатели ликвидировали пожар недействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 кв. м. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили 2 обгорелых тела

- говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара устанавливаются.

Дополнение

Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщала УНН, что в Белой Церкви в Киевской области на территории недействующей градирни Белоцерковской ТЭЦ возник пожар, он ликвидирован. Погибли два человека.

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