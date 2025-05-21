Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации
Киев • УНН
На территории Белоцерковской ТЭЦ загорелась недействующая градирня. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших людей, причины возгорания устанавливаются.
ГСЧС Украины показали кадры ликвидации пожара недействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ в Киевской области, где погибли два человека, передает УНН.
Спасатели ликвидировали пожар недействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 кв. м. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили 2 обгорелых тела
Отмечается, что обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара устанавливаются.
Дополнение
Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщала УНН, что в Белой Церкви в Киевской области на территории недействующей градирни Белоцерковской ТЭЦ возник пожар, он ликвидирован. Погибли два человека.
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