Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации

ГСЧС Украины показали кадры ликвидации пожара недействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ в Киевской области, где погибли два человека, передает УНН.

Спасатели ликвидировали пожар недействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 кв. м. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили 2 обгорелых тела - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара устанавливаются.

Дополнение

Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщала УНН, что в Белой Церкви в Киевской области на территории недействующей градирни Белоцерковской ТЭЦ возник пожар, он ликвидирован. Погибли два человека.

В инфекционной больнице Кривого Рога произошел пожар: погиб мужчина