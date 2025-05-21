Масштабна пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ: рятувальники показали кадри з ліквідації

ДСНС України показали кадри ліквідації пожежі недіючої градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ в Київській області, де загинули дві людини, передає УНН.

Рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 кв. м. Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили 2 обгорілі тіла - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.

Доповнення

Речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомляла УНН, що у Білій Церкві в Київській області на території недіючої градирні Білоцерківської ТЕЦ виникла пожежа, її ліквідовано. Загинуло дві людини.

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