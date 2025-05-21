Масштабна пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ: рятувальники показали кадри з ліквідації
Київ • УНН
На території Білоцерківської ТЕЦ загорілася недіюча градирня. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих людей, причини займання встановлюються.
ДСНС України показали кадри ліквідації пожежі недіючої градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ в Київській області, де загинули дві людини, передає УНН.
Рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 кв. м. Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили 2 обгорілі тіла
Зазначається, що обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.
Доповнення
Речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомляла УНН, що у Білій Церкві в Київській області на території недіючої градирні Білоцерківської ТЕЦ виникла пожежа, її ліквідовано. Загинуло дві людини.
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