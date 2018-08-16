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Упали металлические ворота: в Одесской области трагически погиб шестилетний мальчик

Киев • УНН

 • 13007 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 16 августа. УНН. В Черноморске шестилетний мальчик получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, в результате падения на него металлических ворот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Упали металлические ворота: в Одесской области трагически погиб шестилетний мальчик

"По вызову выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что несчастный случай произошел на глазах у бабушки погибшего. Мальчик вылез на ворота, которые сломались и упали вместе с ребенком", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Черноморского отделения полиции уточнили, что трагедия произошла сегодня, 16 августа, примерно в 8:40 утра возле одного из домов в Черноморске.

"Когда стражи порядка прибыли на место, то выяснилось, что произошел ужасный несчастный случай. На мальчика 2012 года рождения упали тяжелые металлические ворота. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, в частности, открытую черепно-мозговую травму. Ребенок умер на месте", - рассказал начальник Черноморского ОП, подполковник Олег Чукань.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кропивницком 9-летняя девочка упала в яму и наштрикнулась ногой на металлический провод.

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