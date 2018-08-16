Впали металеві ворота: на Одещині трагічно загинув шестирічний хлопчик
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Чорноморську шестирічний хлопчик отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, в результаті падіння на нього металевих воріт. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"За викликом виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що нещасний випадок стався на очах у бабусі загиблого. Хлопчик виліз на ворота, які зламалися і впали разом з дитиною", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі Чорноморського відділення поліції уточнили, що трагедія сталася сьогодні, 16 серпня, приблизно о 8:40 ранку біля одного з будинків у Чорноморську.
"Коли правоохоронці прибули на місце, то з’ясувалося, що стався жахливий нещасний випадок. На хлопчика 2012 року народження впали важкі металеві ворота. Він отримав травми, не сумісні з життям, зокрема, відкриту черепно-мозкову травму. Дитина померла на місці", - розповів начальник Чорноморського ВП, підполковник Олег Чукань.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з позначкою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Кропивницькому 9-річна дівчинка впала в яму та наштрикнулась ногою на металевий дріт.