Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности

Завтра, 18 апреля, может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей, передает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сообщает, что 18 апреля с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности). Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий по всем регионам Украины - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что объем ограничений незначителен. Ограничения не будут применены для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

Необходимость ограничения энергоснабжения - следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за похолодания в Украине возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали всех потребителей экономно потреблять электроэнергию, а промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии.

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