В Украине с утра выросло потребление электроэнергии почти на 7%: граждан призвали выключить лишний "свет"

В Украине с удлинением светового дня увеличился период активного потребления электроэнергии. Как сообщили в Укрэнерго, сегодня потребление превышает вчерашний уровень почти на 7%, передает УНН.

"Сегодня на улице сыро и холодно. Наш График потребления снова растет. Он изменился: промежуток между "ушами"-пиками потребления - увеличился. Это означает, что с удлинением светового дня увеличился период активного потребления электроэнергии. Если раньше период основной нагрузки на энергосистему длился с 09:00 до 19:00, то теперь он - с 09:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, с утра потребление превышает вчерашний уровень почти на 7%. Это создает дополнительную нагрузку на электростанции - необходимо дополнительно включить сразу 3 блока на тепловых электростанциях. Но после трех российских массированных атак такой возможности нет - тепловые электростанции являются одной из основных целей вооруженных ударов россиян. Импорта, который является нормальным рыночным средством покрытия дефицита в энергосистеме, сегодня почти вдвое меньше.

В компании добавили, что поддержать безопасную работу энергосистемы помогут простые действия:

- Не включайте обогреватели и кондиционеры с 19:00 до 22:00;

- Не пользуйтесь одновременно несколькими мощными электроприборами: стиральной машиной, пылесосом, бойлером, электроплитой, чайником и многими другими;

- Выключите лишнее освещение и электроприборы.

Бизнес и промышленность также призываем к экономии:

- Просим уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд, особенно в вечерние часы с 19.00 до 22.00;

- Пересмотреть производственные процессы с учетом экономного потребления электричества.