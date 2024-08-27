Возможность сбития ракет Польшей над западной частью Украины требует поддержки других стран - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Польша сбивала российские ракеты, то очень помогла бы Украине, но это решение требует поддержки других стран.

Об этом Зеленский заявил во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

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Как отметил Зеленский, что Украине очень бы помогло, если бы Польша сбивала российские ракеты, которые идут курсом в направлении стран ЕС.

Мы очень много об этом говорили. И надо, я так понимаю, поддержка нескольких стран. И Польша, я так понимаю, колеблется, чтобы быть наедине с таким решением. Она хочет поддержку других стран в НАТО. Я думаю, что это бы привело и к положительному решению со стороны Румынии. Но здесь нам всем надо работать над тем, чтобы США поддержали это решение. Тогда нам будет легче. Тогда некоторые вещи, которые у нас есть в разных регионах, которые защищают то или иное направление, мы можем сфокусировать в других направлениях, где у нас, к сожалению, пока нет противовоздушной обороны. И очень хотелось бы, чтобы такое решение было. Будем работать и верить в это - сказал Зеленский.

Напомним,

Сегодня Польша и союзники поднимали в воздух авиацию в ответ на российские ракетные обстрелы Украины. Оперативное командование ВС Польши сообщило о возможном повышении уровня шума в юго-восточной части страны из-за деятельности военной авиации.