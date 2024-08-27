Можливість збиття ракет Польщею над західною частиною України потребує підтримки інших країн - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Польща збивала російські ракети, то дуже допомогла би Україні, але це рішення потребує підтримки інших країн.

Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

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Як зазначив Зеленський, що Україні дуже б допомогло, якби Польща збивала російські ракети, які йдуть курсом в напрямку країн ЄС.

Ми дуже багато про це говорили. І треба, я так розумію, підтримка кількох країн. І Польща, я так розумію, вагається, щоби бути наодинці з таким рішенням. Вона хоче підтримку інших країн в НАТО. Я думаю, що це би призвело і до позитивного рішення з боку Румунії. Але тут нам всім треба працювати над тим, щоби США підтримали це рішення. Тоді нам буде легше. Тоді деякі речі, які в нас є в різних регіонах, які захищають той, чи інший напрямок , ми можемо сфокусувати в інших напрямках, де у нас, на жаль, поки що немає протиповітряної оборони. І дуже хотілося б, щоб таке рішення було. Будемо працювати і вірити в це