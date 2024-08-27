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Польща та союзники підняли авіацію через російські ракетні удари по Україні

Польща та союзники підняли авіацію через російські ракетні удари по Україні

Київ • УНН

 • 128282 перегляди

Польща та союзники підняли в повітря авіацію у відповідь на російські ракетні обстріли України. Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про можливе підвищення рівня шуму в південно-східній частині країни через діяльність військової авіації.

Польща та союзники підняли в повітря авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі, передає УНН.

Увага, дальня авіація російської федерації знову почала ракетні обстріли України. Через чергову агресивну діяльність росіян розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.
У південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з діяльністю на нашій території військової авіації Польщі та союзників. Оперативне командування Збройних Сил постійно моніторить ситуацію та готове негайно реагувати на загрози

Оперативне командування ЗС Польщі.

У Києві пролунав вибух27.08.24, 05:19 • 119880 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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