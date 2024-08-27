Польща та союзники підняли авіацію через російські ракетні удари по Україні

Польща та союзники підняли в повітря авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі, передає УНН.

Увага, дальня авіація російської федерації знову почала ракетні обстріли України. Через чергову агресивну діяльність росіян розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

У південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з діяльністю на нашій території військової авіації Польщі та союзників. Оперативне командування Збройних Сил постійно моніторить ситуацію та готове негайно реагувати на загрози