Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине
Киев • УНН
Польша и союзники подняли в воздух авиацию в ответ на российские ракетные обстрелы Украины. Оперативное командование ВС Польши сообщило о возможном повышении уровня шума в юго-восточной части страны из-за деятельности военной авиации.
Польша и союзники подняли в воздух авиацию на фоне российских ракетных ударов по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши, передает УНН.
Внимание, дальняя авиация российской федерации снова начала ракетные обстрелы Украины. Из-за очередной агрессивной деятельности россиян начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
В юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанного с деятельностью на нашей территории военной авиации Польши и союзников. Оперативное командование Вооруженных Сил постоянно мониторит ситуацию и готово немедленно реагировать на угрозы
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