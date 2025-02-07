"Возможно": Трамп не исключил разговора с путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности разговора с российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

На вопрос, планирует ли он встретиться с путиным или только поговорить по телефону, Трамп ответил: "Возможно".

Он также отметил свои предыдущие отношения с российским диктатором и отметил, что они всегда имели "хорошие отношения".

Украинский лидер отметил, что важно лично встретиться с Трампом перед тем, как президент США встретится с президентом россии, "иначе это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины".

Зеленский, подчеркнул, что его главный приоритет - поднять вопрос о гарантиях безопасности для Украины в рамках любого соглашения, чтобы исключить новое вторжение россии в будущем.

Напомним

Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.