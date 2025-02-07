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"Возможно": Трамп не исключил разговора с путиным

"Возможно": Трамп не исключил разговора с путиным

Киев  •  УНН

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Дональд Трамп заявил о возможности общения с путиным, с которым имел "хорошие отношения". Зеленский отметил важность личной встречи с Трампом перед его возможными переговорами с россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности разговора с российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает Fox News, передает УНН

На вопрос, планирует ли он встретиться с путиным или только поговорить по телефону, Трамп ответил: "Возможно".

Он также отметил свои предыдущие отношения с российским диктатором и отметил, что они всегда имели "хорошие отношения".

Украинский лидер отметил, что важно лично встретиться с Трампом перед тем, как президент США встретится с президентом россии, "иначе это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины". 

Зеленский, подчеркнул, что его главный приоритет - поднять вопрос о гарантиях безопасности для Украины в рамках любого соглашения, чтобы исключить новое вторжение россии в будущем.

Напомним

Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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