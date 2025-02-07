"Можливо": Трамп не виключив розмови з путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про можливість спілкування з путіним, з яким мав "добрі відносини". Зеленський наголосив на важливості особистої зустрічі з Трампом перед його можливими переговорами з росією.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості розмови з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.
На запитання, чи планує він зустрітися з путіним або лише поговорити телефоном, Трамп відповів: "Можливо".
Він також наголосив на своїх попередніх відносинах із російським диктатором і зазначив, що вони завжди мали "добрі відносини".
Український лідер зазначив, що важливо особисто зустрітися з Трампом перед тим, як президент США зустрінеться з президентом росії, "інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України".
Зеленський, наголосив, що його головний пріоритет – підняти питання про гарантії безпеки для України в межах будь-якої угоди, щоб унеможливити нове вторгнення росії в майбутньому.
Нагадаємо
Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня.