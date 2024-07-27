Мама Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда и профессора Львовской политехники Ирины Фарион, Елена Зинченко считает, что ее сын не убивал Фарион, а возможно, был как соучастник. Об этом Зинченко рассказала в журналистам "Слідства.Інфо", передает УНН.

Детали

Мама подозреваемого, что видела обнародованные фото и видео правоохранителей, на которых изображен подозреваемый в убийстве Ирины Фарион, но убеждена, что исполнитель никогда не будет так сильно привлекать к себе внимание.

Гулять по городу Слава любит, привлекать внимание может, он это всегда делал, но убивать - нет. Зная своего сына, я уверена, что он это не делал. Парень на видео полицейских сидит, следит или ходит по улицам - это зафиксировали камеры. Но нигде нет момента выстрела. Возможно сын был как соучастник или для привлечения внимания, но не верю, что убивал - говорит мама.

По ее словам, последние недели ничего подозрительного в поведении своего сына не замечала, а мотивов для убийства у него не было и считает, что парень в очках с фотографии полицейских - имеет более загорелую кожу и худощавое телосложение, в отличие от ее сына.

"Он был очень-очень хороший парень. Именно хороший, со всех сторон. Я не верю, что он мог застрелить человека, возможно, его кто-то использовал для отвлечения внимания в момент преступления. Он всегда привлекал внимание, был капитаном футбольной команды долгое время. Финансами сына обеспечивал отец, дополнительно Слава зарабатывал в интернете на криптовалюте", - добавляет женщина.

Также она рассказала, что ее сын был длительный период во Львове прошлой весной, он учился в академии "Dronarium" на оператора БПЛА.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии.

Галицкий районный суд Львова отправил Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион, под стражу без возможности внесения залога.

Сам Зинченко не признает своей вины.