Возле Мариуполя поражено базирование российских оккупантов - горсовет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские силы атаковали базу российских военных в поселке Бабах-Тарама Мариупольского района. По предварительным данным, 14 оккупантов погибли, около 17 ранены. Продолжается эвакуация подразделений.

База российских военных поражена в поселке Бабах-Тарама Мариупольского района. По предварительным данным движения сопротивления, 14 оккупантов погибли, около 17 ранены. Продолжается эвакуация подразделений. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Возле Мариуполя поражено базирование российских оккупантов», - указали в горсовете. 

По данным мэрии, как сообщает Сопротивление Мариуполя, вчера днем было поражено место базирования российских оккупантов в Мариупольском районе - в поселке Бабах-Тарама. «В частности, есть попадание в базу отдыха «Жигули», где размещались российские военные. Также, поражен полевой лагерь. По предварительным данным Сопротивления, в результате атаки 14 оккупантов погибли, около 17 находятся в тяжелом состоянии в госпиталях Мариуполя и Бердянска», - сообщили в горсовете.

Как уточнил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, «оккупант в панике эвакуировался выжившими из Бабах-Тарами в Урзуф». «На утро имеем подтверждение о 6 погибших офицерах и 8 солдатах (на месте), около 17 находятся в тяжелом состоянии в госпиталях Мариуполя и Бердянска. Выведены из строя навсегда два грузовика и военная техника. Последствия до сих пор уточняются», - отметил Андрющенко в Telegram.

«Продолжается массовая эвакуация подразделений после поражения. Систематически глушат связь (ну, как глушат - тупо выключают), чтобы не дать зафиксировать, куда и сколько. На самом деле, эти «Жигули» уже давно были как вот «бельмо на глазу». россияне настолько расслабились, что уже почти не прятались. Не стоит. Возмездие, оно иногда идет долго, но точно. Сейчас пересказывают замечательное настроение наблюдения за российской паникой. Крайний раз такое было именно при поражении в Бабах-Тараме в бывшем пансионате ММК им Ильича», - указал Андрющенко.

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