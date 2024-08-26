Біля Маріуполя уражено базування російських окупантів - міськрада

Базу російських військових уражено у селищі Бабах-Тарама Маріупольського району. За попередніми даними руху спротиву, 14 окупантів загинули, близько 17 поранені. Триває евакуація підрозділів. Про це повідомили у Маріупольській міськраді та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.

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"Біля Маріуполя уражено базування російських окупантів", - вказали у міськраді.

За даними мерії, як повідомляє Спротив Маріуполя, вчора вдень було уражено місце базування російських окупантів у Маріупольському районі - в селищі Бабах-Тарама. "Зокрема, є влучання у базу відпочинку "Жигулі", де розміщувалися російські військові. Також, уражено польовий табір. За попередніми даними Спротиву, внаслідок атаки 14 окупантів загинули, близько 17 знаходяться в важкому стані в шпиталях Маріуполя та Бердянська", - повідомили у міськраді.

Як уточнив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, "окупант в паніці евакуювався тими, хто вижив, з Бабах-Тарами в Урзуф". "На ранок маємо підтвердження про 6 загиблих офіцерів та 8 солдат (на місці), близько 17 знаходяться в важкому стані в шпиталях Маріуполя та Бердянська. Виведено з ладу назавжди дві вантажівки та військову техніку. Наслідки досі уточнюються", - зазначив Андрющенко у Telegram.

"Триває масова евакуація підрозділів після ураження. Систематично глушать зв’язок (ну, як глушать - тупо вимикають), аби не дати зафіксувати, куди та скільки. Насправді, ці "Жигулі" вже давно були як ото "більмо в газу". росіяни настільки розслабились, що вже майже не ховались. Дарма. Відплата, вона іноді йде довго, але влучно. Зараз переказують чудовий настрій спостереження за російською панікою. Крайній раз таке було саме за ураження в Бабах-Тарамі в колишньому пансіонаті ММК ім Ілліча", - вказав Андрющенко.

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