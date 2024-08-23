У Маріуполі чули серію вибухів, попередньо ураження ППО - радник мера
Київ • УНН
У Маріуполі зафіксовано не менше семи вибухів. Радник мера Андрющенко спростовує інформацію про роботу ППО, стверджуючи, що росіяни намагаються поширювати неправдиві дані.
У Маріуполі зафіксовано не менше семи вибухів, попередньо, ураження систем ППО, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"Маріуполь. Прильоти 13:07. Не менш соми вибухів. Попередньо, ураження систем ППО в трикутнику Маріуполь (Лівобережний/Кальміуський) - Нікольське - Мангуш", - повідомив радник мера Маріуполя у Telegram.
Деталі, з його слів, будуть згодом.
"росіяни будуть пробувати розганяти про ППО. Брешуть. ППО не працювало. Факти прольотів підтверджують з місця декілька джерел одночасно", - вказав Андрющенко.
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Повідомлялося, що у Маріуполі було гучно.