В окупованому Маріуполі гучно - міськрада
Київ • УНН
У Маріуполі спостерігається гучна активність. Окупаційні джерела в соціальних мережах повідомляють про роботу протиповітряної оборони в місті.
У тимчасово окупованому Маріуполі гучно, окупаційні пабліки повідомляють про роботу протиповітряної оборони, повідомили у Маріупольській міській раді у п'ятницю, пише УНН.
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"У Маріуполі гучно! Окупаційні пабліки пишуть, що працює ППО", - повідомили у Маріупольській міськраді у Telegram.
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