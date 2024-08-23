В оккупированном Мариуполе громко - горсовет
Киев • УНН
В Мариуполе наблюдается громкая активность. Оккупационные источники в социальных сетях сообщают о работе противовоздушной обороны в городе.
Во временно оккупированном Мариуполе громко, оккупационные паблики сообщают о работе противовоздушной обороны, сообщили в Мариупольском городском совете в пятницу, пишет УНН.
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«В Мариуполе громко!« Оккупационные паблики пишут, что работает ПВО», - сообщили в Мариупольском горсовете в Telegram.
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