В оккупированном Мариуполе россияне готовят лагерь для беженцев из рф
Киев • УНН
В захваченном Мариуполе российские власти планируют создать лагерь для жителей пострадавших регионов РФ. Его собираются построить на месте бывшего детского лагеря «Орленок» на Левобережье.
В оккупированном Мариуполе российские власти готовят место для отдельного лагеря, куда будут переселять жителей из пострадавших регионов рф. Об этом заявили в украинском Мариупольском городском совете, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, в оккупированном городе планируют построить лагерь для жителей пострадавших районов рф. Возвести его собираются на месте бывшего детского лагеря отдыха "Орленок" на Левобережье
В июле текущего года появилась информация о демонтаже детского лагеря. Соответствующие видео сняли жители района, отметив, что вместе со зданием уничтожили и все деревья
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что рф хочет переместить часть беженцев из Курской области на захваченные территории Запорожской области. Для этого планируют использовать санатории и пансионаты на побережье Азовского моря.