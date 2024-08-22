В оккупированном Мариуполе россияне готовят лагерь для беженцев из рф

В оккупированном Мариуполе российские власти готовят место для отдельного лагеря, куда будут переселять жителей из пострадавших регионов рф. Об этом заявили в украинском Мариупольском городском совете, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, в оккупированном городе планируют построить лагерь для жителей пострадавших районов рф. Возвести его собираются на месте бывшего детского лагеря отдыха "Орленок" на Левобережье

В июле текущего года появилась информация о демонтаже детского лагеря. Соответствующие видео сняли жители района, отметив, что вместе со зданием уничтожили и все деревья - рассказали в горсовете.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что рф хочет переместить часть беженцев из Курской области на захваченные территории Запорожской области. Для этого планируют использовать санатории и пансионаты на побережье Азовского моря.