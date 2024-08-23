В Мариуполе слышали серию взрывов, предварительно поражение ПВО - советник мэра
Киев • УНН
В Мариуполе зафиксировано не менее семи взрывов. Советник мэра Андрющенко опровергает информацию о работе ПВО, утверждая, что россияне пытаются распространять ложные данные.
В Мариуполе зафиксировано не менее семи взрывов, предварительно, поражение систем ПВО, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Мариуполь. Прилеты 13:07. Не менее семи взрывов. Предварительно, поражение систем ПВО в треугольнике Мариуполь (Левобережный/Кальмиусский) - Никольское - Мангуш", - сообщил советник мэра Мариуполя в Telegram.
Детали, по его словам, будут позже.
"россияне будут пробовать разгонять про ПВО. Врут. ПВО не работало. Факты пролетов подтверждают с места несколько источников одновременно", - указал Андрющенко.
Ранее
Сообщалось, что в Мариуполе было громко.