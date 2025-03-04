Воздушные силы Украины уничтожили в курской области военный объект и до 30 оккупантов
Киев • УНН
Воздушные силы Украины уничтожили военный объект 28-го стрелкового батальона России в Курской области. В результате удара ликвидировано до 30 оккупантов и уничтожены блиндажи с огневыми позициями.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили российский военный объект в Курской области, а также до 30 вражеских военнослужащих.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Удар был нанесен по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады зс рф в районе Троицкого Курской области рф.
Уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях против Украины. Эта локация использовалась для планирования и проведения атак, в частности запуска FPV-дронов по украинским позициям.
Напоминаем
2 марта на курском направлении было зафиксировано 97 боевых столкновений. Противник нанес 62 авиационных удара, использовал 869 дронов-камикадзе и осуществил более 4000 обстрелов позиций ВСУ. Это направление стало самым горячим на фронте.