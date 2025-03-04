Повітряні сили України знищили в курській області військовий об’єкт та до 30 окупантів

Повітряні сили Збройних сил України знищили російський військовий об’єкт у курській області, а, крім того, до 30 ворожих військовослужбовців.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Удар було завдано по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади зс рф в районі Троїцького курської області рф.

Знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України. Ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях.

Нагадаємо

2 березня на курському напрямку було зафіксовано 97 бойових зіткнень. Противник завдав 62 авіаційних удари, використав 869 дронів-камікадзе та здійснив понад 4000 обстрілів позицій ЗСУ. Цей напрямок став найгарячішим на фронті.