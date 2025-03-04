Повітряні сили України знищили в курській області військовий об’єкт та до 30 окупантів
Київ • УНН
Повітряні сили України знищили військовий об'єкт 28-го стрілецького батальйону росії у курській області. В результаті удару ліквідовано до 30 окупантів та знищено бліндажі з вогневими позиціями.
Повітряні сили Збройних сил України знищили російський військовий об’єкт у курській області, а, крім того, до 30 ворожих військовослужбовців.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Удар було завдано по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади зс рф в районі Троїцького курської області рф.
Знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України. Ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях.
Нагадаємо
2 березня на курському напрямку було зафіксовано 97 бойових зіткнень. Противник завдав 62 авіаційних удари, використав 869 дронів-камікадзе та здійснив понад 4000 обстрілів позицій ЗСУ. Цей напрямок став найгарячішим на фронті.