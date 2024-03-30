Воздушные силы предупреждают об угрозе ракеты в направлении Николаевской и Кировоградской областей

Аварийные отключения везде отменили, в Харькове до сих пор ограничения, из-за ночной атаки рф были перебои в Одесской области - Минэнерго

Из-за атаки вражеского беспилотника ночью было отключено оборудование на одной из подстанций в Одесской области, но все потребители были подключены, и сейчас дефицита электроэнергии в энергосистеме нет.