На юге воздушные тревога. ВС ВСУ предупредили о ракете в Николаевской области курсом на северо-запад

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в Николаевской области, курсом на северо-запад, пишет УНН.

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"Ракета в Николаевской области, курсом на северо-запад!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Перед этим ВС ВСУ предупредили, что тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Сейчас воздушная тревога объявлена в областях на юге Украины.

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