Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области

Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком

В Донецкой области один местный житель погиб и девять получили ранения в результате российских атак, а женщина и ребенок могут быть под завалами в Константиновке после того, как по городу ударили российские управляемые бомбы.