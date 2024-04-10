В Одессе повторный взрыв - СМИ

Еще один взрыв прогремел в Одессе, передает "Суспільне Одеса, пишет УНН.

"Повторный взрыв в Одессе", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в области не объявлена воздушная тревога.

Ранее УНН сообщал, что в Одессе около 9 утра уже слышали взрыв.

Также сообщалось, что около 5:30, российские террористы атаковали Одесскую область ракетами, применили и баллистику. По словам председателя ОВА Олега Кипера, в день освобождения Одессы от фашистских захватчиков россияне ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. На данный момент известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия.

Также поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Люди чудом не пострадали.