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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 08:24  •  12413 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в Полтавскую область.

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Полтавской области, пишет УНН.

Детали

"Ракета на Полтавскую область", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

ВС ВСУ при этом сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Силы ПВО ночью сбили 15 из 25 дронов - Генштаб11 марта 2024, 05:10 • 22582 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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