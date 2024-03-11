Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в Полтавскую область.
Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Полтавской области, пишет УНН.
Детали
"Ракета на Полтавскую область", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
ВС ВСУ при этом сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
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