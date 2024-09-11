Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины
Киев • УНН
Силы ПВО Украины уничтожили 20 российских дронов-камикадзе в ночь на 11 сентября. По меньшей мере три из них были сбиты бойцами зенитной ракетной Херсонской бригады.
В ночь на 11 сентября силы ПВО сбили 20 российских дронов-камикадзе. По меньшей мере три из них - ликвидировали бойцы зенитной ракетной Херсонской бригады. Об этом заявили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Ночью 11 сентября 2024 года в ходе отражения воздушной атаки, воины зенитной ракетной Херсонской бригады уничтожили три вражеских БПЛА «Shahed-136»
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