Повітряні Сили показали, як воїни ППО вночі збивали російські "шахеди" на півдні України

В ніч на 11 вересня сили ППО збили 20 російських дронів-камікадзе. Щонайменше три з них - ліквідували бійці зенітної ракетної Херсонської бригади. Про це заявили в Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.

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Вночі 11 вересня 2024 року в ході відбиття повітряної атаки, воїни зенітної ракетної Херсонської бригади знищили три ворожих БПЛА "Shahed-136" - йдеться в дописі.

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