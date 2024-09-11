Повітряні Сили показали, як воїни ППО вночі збивали російські "шахеди" на півдні України
Київ • УНН
Сили ППО України знищили 20 російських дронів-камікадзе в ніч на 11 вересня. Щонайменше три з них були збиті бійцями зенітної ракетної Херсонської бригади.
В ніч на 11 вересня сили ППО збили 20 російських дронів-камікадзе. Щонайменше три з них - ліквідували бійці зенітної ракетної Херсонської бригади. Про це заявили в Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Вночі 11 вересня 2024 року в ході відбиття повітряної атаки, воїни зенітної ракетної Херсонської бригади знищили три ворожих БПЛА "Shahed-136"
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