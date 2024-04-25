Воздушные Силы обнаружили скоростную цель вблизи Миргорода

Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля

Сегодня, 25 апреля, зоозащитники и любители дикой природы во всем мире приобщаются к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня пингвинов. По мнению ученых, пингвины появились на нашей планете около 23 миллионов лет назад. Первое письменное упоминание о пингвинах датируется 1487 годом