Воздушная тревога на Киевщине, работает ПВО

Ранее сообщалось о движении БпЛА с Черниговщины на Киевщину. Согласно информации ОВА по целям уже работают силы ПВО.

Детали

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Ранее

Ночью россия атаковала Украину 103 дронами с направлений брянск, миллерово и орел. Воздушные силы ВСУ уничтожили 61 «шахед», еще 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.

На Киевщине от обломков «шахеда» погиб водитель грузовика