Воздушная тревога на Киевщине, работает ПВО
Киев • УНН
В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за обнаружения БпЛА, движущихся с Черниговщины. Силы противовоздушной обороны активно работают по целям, население призывают находиться в укрытиях.
Ранее сообщалось о движении БпЛА с Черниговщины на Киевщину. Согласно информации ОВА по целям уже работают силы ПВО.
Детали
Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Ранее
Ночью россия атаковала Украину 103 дронами с направлений брянск, миллерово и орел. Воздушные силы ВСУ уничтожили 61 «шахед», еще 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.
На Киевщине от обломков «шахеда» погиб водитель грузовика3 янв. 2025, 05:23 • 48325 просмотров